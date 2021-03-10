Проснулся самый высокий вулкан Евразии: фото и видео

В России началось извержение вулкана Ключевский на Камчатке, который является самым высоким активным вулканом Евразии.

Фото и видео процесса появилось в соцсетях. На кадрах видно, как из кратера идет дым и вылетают раскаленные обломки.

Фото: twitter.com/mid_kamchatka

Ключевская сопка - действующий стратовулкан на востоке Камчатки высотой 4 тыс. 850 м. Находится в 360 км от Петропавловска-Камчатского. Извержение происходит раз в несколько лет. Последний раз оно происходило с октября 2020-го по февраль 2021 года.

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На Гавайских островах произошло извержение вулкана Килауэа. Он создал землетрясение магнитудой 4,4.