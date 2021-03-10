 
Ексклюзивы
1/5
Санкции против Коломойского расставляют все точки над "и"
Санкции против Коломойского расставляют все точки над "и"
Просмотров: 720
Зеленский разошелся с Коломойским. Тот не такой влиятельный, как Ахметов
Зеленский разошелся с Коломойским. Тот не такой влиятельный, как Ахметов
Просмотров: 981
"Упыри, позор!": от судей требовали справедливости и перезагрузки системы
"Упыри, позор!": от судей требовали справедливости и перезагрузки системы
Просмотров: 630
Психолог рассказала, как люди становятся токсичными
Психолог рассказала, как люди становятся токсичными
Просмотров: 2088
"Фраза" Крым - Украина "- это тюремное заключение", - правозащитник
"Фраза" Крым - Украина "- это тюремное заключение", - правозащитник
Просмотров: 1242
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
1 Просмотров: 252
Борщ по миру распространили евреи
Борщ по миру распространили евреи
Просмотров: 2061
8 марта начинают отмечать Бабскую неделю
8 марта начинают отмечать Бабскую неделю
Просмотров: 963
Как бросить работу и начать путешествовать. Опыт украинки из Нидерландов
Как бросить работу и начать путешествовать. Опыт украинки из Нидерландов
Просмотров: 297
"Наркотики пришли после смерти родителей. Потерял все людское" - в мастерской работают бывшие зависимые
"Наркотики пришли после смерти родителей. Потерял все людское" - в мастерской работают бывшие зависимые
Просмотров: 1386
Фото
Все фото
3
5
3
4
6
Проснулся самый высокий вулкан Евразии: фото и видео
Проснулся самый высокий вулкан Евразии: фото и видео
Дом Скрипалей продают местным жителям
Дом Скрипалей продают местным жителям
Золотые пряжки и кожаная посуда - раскопали захоронение периода Римской империи
Золотые пряжки и кожаная посуда - раскопали захоронение периода Римской империи
Кличко открыл во Флоренции памятник Кобзарю
Кличко открыл во Флоренции памятник Кобзарю
Собак Джо Байдена вывезли из Белого дома
Собак Джо Байдена вывезли из Белого дома
Видео
Все видео
На курорте лыжников преследовал дикий хищник
На курорте лыжников преследовал дикий хищник
"Научим плясать под дудочку" - Беларусь на Евровидении представит группа сторонников Лукашенко
"Научим плясать под дудочку" - Беларусь на Евровидении представит группа сторонников Лукашенко
Красиво жить не запретишь. Показали настоящее состояние Лукашенко
Красиво жить не запретишь. Показали настоящее состояние Лукашенко
Стадо оленей разбили элитное авто - эпическое видео
Стадо оленей разбили элитное авто - эпическое видео
Секс-кукла с искусственным интеллектом сможет распознавать лица
Секс-кукла с искусственным интеллектом сможет распознавать лица
Интервью
1/5
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
1 Просмотров: 252
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Просмотров: 252
Борщ по миру распространили евреи
Борщ по миру распространили евреи
Просмотров: 2061
Бизнес в Украине: почему женщины уступают мужчинам
Бизнес в Украине: почему женщины уступают мужчинам
Просмотров: 216
8 марта начинают отмечать Бабскую неделю
8 марта начинают отмечать Бабскую неделю
Просмотров: 963
Колонка
Павел Щирица
Павел Щирица
09 марта 2021
Просмотров: 468
Політика
Хворіти – справа неприємна і недешева. Та якщо вже лікуєшся, шукай спеціаліста. Брат порадив звернутися в державну установу. Оскільки шлунок ...
среда, 10 марта 2021 15:40

Проснулся самый высокий вулкан Евразии: фото и видео
3

  Комментировать

В России началось извержение вулкана Ключевский на Камчатке, который является самым высоким активным вулканом Евразии.

Фото и видео процесса появилось в соцсетях. На кадрах видно, как из кратера идет дым и вылетают раскаленные обломки.

Фото: twitter.com/mid_kamchatka

Ключевская сопка - действующий стратовулкан на востоке Камчатки высотой 4 тыс. 850 м. Находится в 360 км от Петропавловска-Камчатского. Извержение происходит раз в несколько лет. Последний раз оно происходило с октября 2020-го по февраль 2021 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Греции произошло мощное землетрясение магнитудой 6,3: фото и видео

На Гавайских островах произошло извержение вулкана Килауэа. Он создал землетрясение магнитудой 4,4.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Проснулся самый высокий вулкан Евразии: фото и видео». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
марта

Казначейство выпустило банкноты для финансирования войны

В результате бомбардировок погибли около 100 тыс. мирных жителей

В результате взрыва на шахте погибли более 1000 шахтеров

Христианский террорист убил врача, который делал аборты

Самое читаемое
Красиво жить не запретишь. Показали настоящее состояние Лукашенко
Красиво жить не запретишь. Показали настоящее состояние Лукашенко
 3 Просмотров: 71482
Гороскоп на март: кого ждет финансовое процветание и невиданный успех
Гороскоп на март: кого ждет финансовое процветание и невиданный успех
 Просмотров: 15147
Насиловали, душили и подожгли в куче мусора: на стройплощадке нашли обгоревшую девушку
Насиловали, душили и подожгли в куче мусора: на стройплощадке нашли обгоревшую девушку
5
 Просмотров: 13608
Каким было село Тараса Шевченко 120 лет назад - подборка фото
Каким было село Тараса Шевченко 120 лет назад - подборка фото
20
 Просмотров: 9936
Зверское убийство киберполицейской: известен мотив
Зверское убийство киберполицейской: известен мотив Просмотров: 9522
Мир
Хакеры взломали сотни камер видеонаблюдения госучреждений США
Хакеры взломали сотни камер видеонаблюдения госучреждений США Просмотров: 54
На курорте лыжников преследовал дикий хищник
На курорте лыжников преследовал дикий хищник
 Просмотров: 486
Казначейство выпустило банкноты для финансирования войны
Казначейство выпустило банкноты для финансирования войны
 Просмотров: 252
Дом Скрипалей продают местным жителям
Дом Скрипалей продают местным жителям
5
 Просмотров: 657
Ребенка убили в сатанинском ритуале
Ребенка убили в сатанинском ритуале Просмотров: 738
Больше всего комментируют
5
В Конча-Заспе митинговали за освобождение Стерненко
5
Еще не решил - Мендель о втором сроке Зеленского
3
Красиво жить не запретишь. Показали настоящее состояние Лукашенко
3
Израиль не признает вакцину, которой прививают украинцев
3
Ткаченко говорит менять закон о языке
Голосов: 485
Голосование Какое место займёт сборная Украины по футболу в отборе на Кубок мира-2022?
  • 1) первое
  • 2) второе
  • 3) третье
  • 4) четвёртое
  • 5) пятое
Просмотреть