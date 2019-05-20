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понедельник, 20 мая 2019 11:14

Произошло несколько сильных землетрясений

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Произошло несколько сильных землетрясений
В Румынии произошло землетрясение вблизи украинских границ. Фото: frontnews.eu

В Румынии в 130 км от украинской границы возле Вранча произошло землетрясение. Сейсмологи оценили его в почти 4 балла. Событие состоялось 18 мая в 22:23 по киевскому времени.

Еще 2 землетрясения произошли 19 мая. По оценке сейсмологов, 2,4 и 3,5 балла. Пока нет данных о пострадавших. Причиной землетрясений стали подземные колебания на глубине 130 км.

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Толчки ощущались в соседней Молдове. Ученые прогнозируют серию повторных землетрясений. Мэрия Бухареста прилагает все усилия для укрепления домов.

Землетрясение силой 4,7 балла по шкале Рихтера произошло в Греции.

Эпицентр землетрясения находился в море к юго-востоку от о. Кефалония, в 300 км к юго-западу от Афин. Из-за значительной глубины в море землетрясение не нанесло вреда и не привело к жертвам.

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