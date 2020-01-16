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четверг, 16 января 2020 12:46

Природа спасает Австралию: над континентом прошли сильные ливни
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Над Австралией прошли дожди
Фото: RebeccaH2020
Над Австралией прошли дожди
Над Австралией прошли дожди
Над Австралией прошли дожди
Австралийцы делятся в соцсетях фото грозы с ливнем с радостными словами: "Прекрасно увидеть дождь сегодня. Многие дождя. Картина отличается от того, что было на этой дороге 2 недели назад"

Над Австралией, которая горела в течение последних нескольких месяцев в масштабных лесных пожарах, прошли сильные грозы с дождем.

Уже потушили более 32 пожара в Новом Южном Уэльсе, который горел наиболее сильно. Так количество пожаров в целом уменьшилась со 120 до 88, сообщает boredpanda.com.

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Метеорологическое бюро ожидает 16 и 19 января более 30 и 80 мм осадков. Австралийцы надеются, что дожди облегчат работу истощенным пожарным, которые борются с огнем более трех месяцев.

В Мельбурне ливень вызвал небольшие наводнения.

Австралийские леса, которые сгорели после масштабных пожаров, начинают восстанавливаться.

Фотограф Мюррей Лоу зафиксировал молодые побеги на деревьях на окраине национального парка Дхураг.

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