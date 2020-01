Природа спасает Австралию: над континентом прошли сильные ливни

Над Австралией, которая горела в течение последних нескольких месяцев в масштабных лесных пожарах, прошли сильные грозы с дождем.

Уже потушили более 32 пожара в Новом Южном Уэльсе, который горел наиболее сильно. Так количество пожаров в целом уменьшилась со 120 до 88, сообщает boredpanda.com.

Метеорологическое бюро ожидает 16 и 19 января более 30 и 80 мм осадков. Австралийцы надеются, что дожди облегчат работу истощенным пожарным, которые борются с огнем более трех месяцев.

В Мельбурне ливень вызвал небольшие наводнения.

The rain is here.



Never wanted rain this much before.#Rain #humbling #NSWbushfires



Reminds me we are from the earth and what she gives she can take away. pic.twitter.com/S7mdNiL7Oy