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суббота, 16 октября 2021 05:52

При взрыве мечети погибли по меньшей мере 62 человека

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При взрыве мечети погибли по меньшей мере 62 человека
В Кандагаре произошел взрыв. Фото: Reuters

В афганском Кандагаре при взрыве в мечети погибли 62 человека.

Ответственность за взрыв взяло на себя Исламское государство, сообщает Daily Sabah.

Еще по меньшей мере 70 человек получили ранения.

В мечети во время пятничной молитвы было четыре террориста-смертника, утверждают свидетели инцидента. Двое смертников взорвали себя у ворот перед мечетью, а еще двое вошли в здание и подорвались там.

Обычно во время пятничной молитвы в этой мечети находятся до 500 человек.

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По меньшей мере шесть человек погибли и 32 ранены во время вооруженных столкновений в столице Ливана Бейруте. Стрельба началась во время акции протеста мусульманских шиитских групп "Хезболла" и "Амаль" против судьи, который расследует прошлогодний взрыв в городском порту.

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