При взрыве мечети погибли по меньшей мере 62 человека

В афганском Кандагаре при взрыве в мечети погибли 62 человека.
Ответственность за взрыв взяло на себя Исламское государство, сообщает Daily Sabah.
Еще по меньшей мере 70 человек получили ранения.
В мечети во время пятничной молитвы было четыре террориста-смертника, утверждают свидетели инцидента. Двое смертников взорвали себя у ворот перед мечетью, а еще двое вошли в здание и подорвались там.
Обычно во время пятничной молитвы в этой мечети находятся до 500 человек.
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По меньшей мере шесть человек погибли и 32 ранены во время вооруженных столкновений в столице Ливана Бейруте. Стрельба началась во время акции протеста мусульманских шиитских групп "Хезболла" и "Амаль" против судьи, который расследует прошлогодний взрыв в городском порту.
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