Президента прослушивали больше 1500 раз - МВД

Вучича прослушивали. Фото: Reuters

Президента Сербии Александра Вучича и членов его семьи Андрея, Анжелка и Даниила прослушивали 1572 раза.

1572 раза незаконно записывали телефонные разговоры семьи президента Вучича, заявил министр внутренних дел Александр Вулин, пишет Danas.

Стенограммы этих разговоров передавались лицам в МВД, которых позже обследовали на полиграфе.

"Это никогда не должно повториться ни с кем в Сербии, никогда", — подчеркнул Вулин.

По его словам, все передано в прокуратуру по вопросам организованной преступности.

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Раньше глава полиции Сербии заявил, что они предотвратили попытку убийства Вучича во время мероприятия.