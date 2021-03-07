Президента прослушивали больше 1500 раз - МВД

Президента Сербии Александра Вучича и членов его семьи Андрея, Анжелка и Даниила прослушивали 1572 раза.
1572 раза незаконно записывали телефонные разговоры семьи президента Вучича, заявил министр внутренних дел Александр Вулин, пишет Danas.
Стенограммы этих разговоров передавались лицам в МВД, которых позже обследовали на полиграфе.
"Это никогда не должно повториться ни с кем в Сербии, никогда", — подчеркнул Вулин.
По его словам, все передано в прокуратуру по вопросам организованной преступности.
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Раньше глава полиции Сербии заявил, что они предотвратили попытку убийства Вучича во время мероприятия.
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