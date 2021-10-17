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воскресенье, 17 октября 2021 19:56

Президента Чехии госпитализировали, у него больная печень - СМИ

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Президента Чехии госпитализировали, у него больная печень - СМИ
Из сообщений СМИ, президент Чехии страдает серьезным заболеванием печени. Фото: Reuters

Президента Чехии Милоша Земана неделю назад госпитализировали в Центральный военный госпиталь в Праге.

Его канцелярия до сих пор умалчивает, что именно беспокоит главу государства, сообщает "Європейська правда"

Сразу после встречи с премьер-министром страны Андреем Бабишем, с которым Земан должен был обсудить поствыборную ситуацию в минувшее воскресенье, скорая забрала Земана в больницу. По прибытии он был без сознания.

С тех пор пресс-секретарь президента и другие представители канцелярии игнорировали вопросы о здоровье Земана.

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Из сообщений СМИ, президент Чехии страдает серьезным заболеванием печени.

Последний раз Земан появлялся на публике 1 сентября. В сентябре он вновь был госпитализирован на девять дней.

Пражский град умалчивает о том, почему Земан снова в больнице. Единственная официальная информация - он находится в отделении, где пациенты с тяжелым состоянием здоровья подключаются к аппаратам, контролирующим основные жизненно важные функции.

Милош Земан поддерживает президента страны-агрессора РФ Владимира Путина. Называл оккупированный украинский полуостров Крым российским.

Также просил Путина поставлять вакцину "Спутник V".

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