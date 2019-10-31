Президент Чехии заявил, что Крым - российская территория

Земан сказал, что Крым - это Россия. Фото: Сегодня

Президент Чехии Милош Земан назвал оккупированный украинский полуостров Крым российским.

Также он пригласил в президентский дворец представителей крымской пророссийской организации "Къырым бирлиги", сообщает издание Denik N.

Эта структура играет важную роль в пропагандистских СМИ РФ, выражая поддержку Москве в противовес меджлису крымскотатарского народа. Евросоюз организацию не признает. Почему представителей именно этой организации пригласили на празднование – у президента Чехии не объяснили.

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Зато сами же пропагандисты уже успели похвастаться международным визитом и поблагодарить Чехию за поддержку.

"Президент Чехии Милош Земан – европейский политик, который признал Крым частью Российской Федерации. Чешская Республика – дружественное нашей стране государство", – говорится в сообщении прокремлевской организации в Фейсбук.

Раньше, Милош Земан призвал Украину и мировое сообщество смириться с тем, что Россия оккупировала Крым.