Президент Чехии призывает Украину смириться с оккупацией Крыма

Земан выступает за снятие санкции против РФ. Фото: MAFRA

Президент Чехии Милош Земан призвал Украину и мировое сообщество смириться с тем, что Россия оккупировала Крым.

"Антирусские санкции не повлияли на экономику и политику РФ", - сказал он в интервью телеканалу Barrandov.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Чехии недовольны признанием ветеранов УПА участниками боевых действий

И отметил смягчения позиций канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона по поводу ограничительных мер.

"Они, судя по всему, поняли, что санкции не подействовали на российскую экономику и политику так, чтобы они претерпели серьезные изменения. Если санкции не работают, тогда, вероятно, их следует отменить", - сказал Земан.

Земан поздравил Владимира Зеленского с избранием на должность президента и намекнул, что его победа свидетельствует о желании украинский реформировать страну, уменьшив градус националистической риторики.