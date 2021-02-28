Президент Чехии просит российскую вакцину

Президент Чехии Милош Земан / Reuters

Президент Чехии Милош Земан обратился к президенту России Путину с просьбой начать поставки вакцины "Спутник V".

По словам Земана, он согласовал эту просьбу с премьером Андреем Бабишем. Президент уточнил, что Москва выразила готовность поставить Чехии препарат. Об этом пишет РБК.

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Земан также добавил, что для принятия использования "Спутника V" в Чехии потребуется соответствующее решение национального регулятора - "Государственного института по контролю за лекарствами". Таким образом, президент не будет настаивать на принятии вакцины регулятором ЕС - "Европейским агентством по лекарственным средствам".

Земан известен как марионетка Кремля.

Между тем, власти Чехии ограничили свободу передвижения людей по стране из-за большого количества новых заражений мутировавшим коронавирусом. Ограничения будут действовать с 1 марта и продлятся минимум 3 недели.





