Прекратили выдавать визы на въезд

Япония пока не выдает визы. Фото: Reuters

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга официально объявил, что его правительство прекратило выдачу новых въездных виз гражданам всех стран мира.

Это связано с появлением нового более агрессивного штамма коронавируса, он сказал во время общения с журналистами в своей резиденции.

"Из-за обнаружения этой новой разновидности, - сказал Суга, - мы приняли быстрые меры для защиты жизни и нормального существования нашего населения. С этой целью прекращен въезд в страну иностранцев из всех стран мира по вновь выданным визам ".

Премьер напомнил, что новый штамм коронавируса, по мнению экспертов, более заразен. "Однако средства профилактики остаются прежними, - сказал он. - Я призываю вас неуклонно придерживаться таких правил, как мытье рук и ношение защитных масок. И давайте тихо проведем наступающие новогодние праздники ".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Венгрия первой в Европе планирует ввести Covid-паспорт

В Японии вступает в силу фактический запрет на въезд и выдачу новых виз гражданам всех стран и регионов мира в связи с выявлением нового штамма коронавируса. Такие меры будут действовать минимум до конца января следующего года. В это время в страну смогут въехать только японские граждане и иностранцы, постоянно проживающие здесь и имеющие долгосрочные визы. Если они возвращаются из стран, где был обнаружен новый коронавирус, им необходимо будет иметь при пересечении границы документ о наличии негативного теста на Covid-19, сданного в течение 72 часов до запланированного прибытия. Еще один тест они должны будут пройти в аэропорту по прилету.