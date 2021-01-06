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четверг, 07 января 2021 08:00

Предложили первый сигнал о бедствии корабля на море

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Предложили первый сигнал о бедствии корабля на море
Сигналы CQD и SOS / Getty Images

7 января 1904-го британская компания Marconi предложила первый международный радиопозывной-сигнал об опасности судов в море азбукой Морзе - CQD, что означает "Прибывайте быстрее! Опасность!". Его использовали с 7 февраля 1904-м. Однако он так никогда и не стал международным. Применяли до 1908-го, когда заменили на сигнал SOS.

На первой Международной радиотелеграфной конвенции в Берлине в 1906 году сигнал бедствия SOS приняли в качестве международного сигнала бедствия азбукой Морзе.

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Сигнал CQD можно было спутать с обычным сообщением. Код бедствия SOS также легче услышать, так как состоит из 9 символов. Некоторое время оба сигнала тревоги подавали параллельно. С 1899-го по 1908-й было 9 задокументированных спасательных операций, осуществленных благодаря этому сигналу.

В апреле 1912-го, во время катастрофы "Титаника", корабельные операторы передавали как сигналы CQD, так и SOS.

История использования сигнала завершилась 1 февраля 1999 года, когда постановлением "Международной морской организации" сигналы тревоги, в частности, SOS заменен автоматизированной системой сообщения о бедствии, которая работает через глобальную сеть космических спутников. Она позволяет мгновенно определить место кораблекрушения с точностью до 200 м.

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Дата
07
января

Предложили первый сигнал о бедствии корабля на море

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