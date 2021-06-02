Пожарный расстрелял колег и пустил себе пулю в голову

Пожарный подстрелил коллег и покончил с собой. Фото: pixabay.com

В США спасатель устроил стрельбу на территории пожарной части №81 в округе Лос-Анджелес. Его 44-летний коллега погиб, другой, 54-летний, травмировался.

Трагедия произошла во вторник, 1 июня, около 11:00. В этот момент нападающий был вне службы, сообщает The Associated Press.

После преступления он вернулся в дом, поджег дом и покончил с собой. Тело стрелка с огнестрельным ранением в голову нашли в пустом бассейне.

Злоумышленник был специалистом по пожарной безопасности и инженером. Мотивы атаки остаются неизвестными.

Убитый был специалистом по пожарной безопасности с более чем 20-летним стажем. Мужчина получил несколько ранений в верхнюю часть туловища. Семья и коллеги описывают жертву как "действительно преданного делу человека, одного из наших лучших пожарных и настоящую потерю для отдела".

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Между тем раненый спасатель находится в больнице, его состояние оценивают как критическое, но стабильное.

В Хайалиа в американском штате Флорида к ночному клубу подъехали трое неизвестных и открыли огонь по собравшимся на концерт. В результате стрельбы два человека погибли, более 20 получили ранения.