В США расстреляли посетителей концерта: есть погибшие и раненые

Затем стрелки скрылись на машине. Их разыскивает полиция. Фото: Pixabay

В Хайалиа в американском штате Флорида к ночному клубу подъехали трое неизвестных и открыли огонь по собравшимся на концерт. В результате стрельбы два человека погибли, более 20 получили ранения.

Об этом сообщает агентство Reuters. К ночному клубу подъехал белый Nissan Pathfinder, из которого вышли трое вооруженных человека. Они открыли огонь по собравшимся на концерт. Затем стрелки скрылись на машине. Их разыскивает полиция.

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В результате стрельбы погибли два человека. Более 20 получили ранения. Они направлены в местные больницы. По меньшей мере один из них находится в критическом состоянии.

Такие инциденты происходят в США довольно часто. В Калифорнии произошла стрельба в железнодорожном депо. Правоохранители сообщили о девяти погибших и по крайней мере одном раненом, нападающего нашли мертвым.