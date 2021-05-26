Неизвестный расстрелял сборы железнодорожного профсоюза: девять погибших

Мужчина расстрелял собрание профсоюза. Фото: Reuters

В Калифорнии произошла стрельба в железнодорожном депо.

Правоохранители сообщили о девяти погибших и по крайней мере одном раненом, нападающего нашли мертвым, сообщают Associated Press и The Los Angeles Times.

Нападавший был работником Управления транспорта округа Санта-Клара, которое занимается железнодорожными, автобусными и другими перевозками, в том числе и в Кремниевой долине.

Мотивы нападавшего пока неизвестны. Его нашли мертвым, но причина смерти еще не установлена. Всего в стрельбе погибли девять человек, в том числе один человек - уже по прибытии в больницу. Еще один человек находится в больнице в критическом состоянии.

Нападающий, вероятно, поджег свой дом, прежде чем устроить стрельбу. Вероятно, он также мог заложить взрывчатку в здание Управления транспорта, вблизи которого и произошла трагедия.

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В ночь на 26 мая в Киеве иностранцы устроили четыре ДТП и стрельбу, а затем 1,5 часа. убегали от полиции. Для задержания нарушителей объявили план "Перехват".