Пожар уничтожает леса Канады

Фото: CBC

Масштабный лесной пожар начался в канадской провинции Альберта

Огонь уничтожил более 1 тыс. гектаров леса и продолжает распространяться. Эвакуировали жителей поселка Томагавк, что в 100 км от Эдмонтона, сообщает CBC News.

С огнем борются 20 пожарных расчетов, три вертолета, несколько самолетов и другая спецтехника. Взять пожар под контроль пока не удается.

Метеорологи говорят, что в регионе должен пройти дождь. Он может помочь пожарным.

Но большое количество торфяников позволит огню еще долго гореть под землей даже при влажных условиях.

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"Огонь будет под землей долгое время. Мы будем оставаться здесь неделю или две", - сказал руководитель одной из пожарных бригад Брайан Корнфорт.

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