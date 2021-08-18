Пожар уничтожает город. Люди бегут из домов

В Северной Калифорнии США из-за лесных пожаров почти полностью выгорел город в горной местности.
Благодаря заблаговременной эвакуации обошлось без жертв, передает ТСН.
Огонь выжег дотла более тысячи домов. Спасатели работают на пределе возможностей, но им мешает слишком сильный ветер и засуха. Компании по электроснабжению предупреждают об отключении. Есть подозрения, что занялось именно из-за повреждения электропередач.
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Параллельно не прекращаются лесные пожары и в Европе. Новые очаги возгорания зафиксировали в Греции, Италии, Испании и Боснии и Герцеговине.
На юго-востоке Франции в районе Вар вспыхнул масштабный лесной пожар. Эвакуировали несколько тысяч человек, в том числе туристов. С возгоранием борются более 650 пожарных.
Возгорание началось возле деревни Гонфарон примерно в 50 км к западу от города Сен-Тропе на Французской Ривьере. Огонь охватил 22 км леса и распространяется быстро. Для тушения используют также вертолеты-бомбардировщики.
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