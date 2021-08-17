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вторник, 17 августа 2021 04:48

Украинские спасатели вернулись после тушения пожаров в Греции

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Украинские спасатели вернулись после тушения пожаров в Греции
Украинцы вернулись из Греции. Фото: Укринформ

В Международном аэропорту "Киев" приземлился спецрейс из Афин, которым вернулись домой украинские пожарные, принимавшие участие в тушении масштабных лесных пожаров на территории Греческой Республики.

"С начала работ сводным отрядом ГСЧС ликвидированы отдельные очаги пожара по фронту более 19 тыс. метров, глубиной до 60 м, ликвидирован низовой пожар на площади 1,7 га и верховой площадью 350 кв. метров, спасены 2 населенных пункта Спатари и Метохи, в том числе 27 жилых домов, культовое сооружение, 33 хозяйственные постройки, зернохранилище, приют для собак, 54 улья и стадо овец, вблизи г. Каматриадес спасены жилой дом 2 хозяйственные постройки, 13 ульев, 23 гектара оливкового и фигового сада", - говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

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Украинские спасатели помогали тушить лесные пожары в Греции. 7 августа пожарные спасли два населенных пункта.

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