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вторник, 23 июля 2019 12:43

Появилась официальная реакция Москвы на украинские выборы

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Появилась официальная реакция Москвы на украинские выборы
В России отреагировали на украинские выборы. Фото с открытых источников.

В Министерстве иностранных дел России назвали досрочные парламентские выборы в Украине "голосованием надежды".

"Показательно, что националистические силы не получили широкой поддержки населения Украины. Достаточно скромный результат продемонстрировала "Европейская солидарность" Петра Порошенко. Группировка... из "Свободы" и других радикальных организаций и вовсе не проходит в парламент. Все это свидетельствует о том, что народ Украины устал от политики запугивания и террора, проводимой предыдущей властью. Можно, пожалуй, назвать прошлое голосование "голосованием надежды", - считают в России.

Там также отметили, что выборы прошли честно и без "эксцессов", однако об их честность можно будет судить после выводов международных наблюдателей, передает "ТСН".

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"Продолжаем внимательно следить за развитием ситуации в Украине. Рассчитываем, что кредит доверия от украинского народа, полученный новым составом парламента, будет им мудро использован в мирных целях и на благо населения всей страны. Оценивать новую украинскую власть стоит за их практическими делами", - сообщили в МИД РФ.

В оккупированный Донецк прибыли российские группы снайперов с задачей - подготовка и осуществление обстрелов, уничтожения видеокамер наблюдения СММ ОБСЕ. В ООС добавили, что установленные Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ видеокамеры наблюдения позволяют осуществлять видеофиксацию ситуации в режиме работы 24/7.

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