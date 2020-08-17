"Повторных выборов не будет" - Лукашенко

Работники завода и простые люди вышли на встречу с Лукашенко. Фото: NEXTA

Повторных выборов главы государства в Беларуси не будет. Об этом во время встречи с коллективом Минского завода колесных тягачей заявил действующий президент Александр Лукашенко.

Он прилетел на вертолете и приземлился на МЗКТ, куда идут тысячи протестующих с других предприятий. Об этом сообщил Telegram-канал Nexta.

"Никогда вы от меня не дождетесь, чтобы я под давлением что-то сделал. Повторных выборов не будет", - заявил Лукашенко.

Работники и люди, которые собрались за стенами завода, кричали: "Уходи, фу, позор!".

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17 августа оппозиция объявила общенациональную забастовку в Беларуси. Люди требуют отставки президента Александра Лукашенко.