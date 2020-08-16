В Беларуси объявили общенациональную забастовку

Ежедневно тысячи белорусов выходят протестовать. Фото: Reuters

Завтра, 17 августа, оппозиция объявила общенациональную забастовку в Беларуси.

Люди требуют отставки Александра Лукашенко, передает ТСН.

Как сообщается, протесты в Беларуси против результатов президентских выборов, состоявшихся 9 августа, где победу будто одержал действующий глава государства Лукашенко продолжаются уже неделю. Оппозиция заявила о массовых фальсификациях и призвала людей выходить на мирные митинги с требованием отставки власти. Белорусы тысячами выходят протестовать каждый день.

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Стоит отметить, что сегодня, 16 августа, произошло массовое за годы независимости Белорусы собрания - в Минске на протесты вышли около 200 тысяч человек.

В Беларуси из Витебска (вблизи границы с Россией) в Гродно (у границ с Польшей и Литвой) перекинут десантно-штурмовую бригаду. Соответствующее поручение дал президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании в Центре стратегического управления в Министерстве обороны.