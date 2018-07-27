"Постоянно сталкиваемся с банкротством" - в ООН рассказали о состоянии дел

Страны-члены ООН не платят вовремя взносы на деятельность организации. Фото: Фокус.ua

Бюджет Организации Объединенных Наций испытывает существенный дефицит. На сегодня сумма недостачи составляет $139 млн.

Подобные трудности в начале второго полугодия - впервые в мировой организации, пишет "Радио Свобода".

Письма с призывом заплатить членские взносы разослали странам-членам ООН.

"Такая организация, как наша, не должна страдать из-за того, что постоянно сталкивается с банкротством. Однако, несомненно, еще больших страданий испытывают те, кому мы служим, если из-за нехватки средств мы не можем ответить на их просьбы о помощи", - сказал Антонио Гутерриш, генеральный секретарь ООН.

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На 2018-19 года запланированный бюджет ООН должен был составить $5,4 млрд. Это на $285 млн меньше, чем в 2016-17 годах.

В марте США заявили, что сократят взносы в бюджет организации ООН. В 2018 году Соединенные Штаты внесли в ООН 28,5% всего бюджета.