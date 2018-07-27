"Постоянно сталкиваемся с банкротством" - в ООН рассказали о состоянии дел

 
Ексклюзивы
1/5
Америка хочет расставить точки над "и" в крымском вопросе - эксперт
Америка хочет расставить точки над "и" в крымском вопросе - эксперт
1 Просмотров: 1341
Креветки, кукуруза и медузы в воде - как украинцы отдыхают на Азовском море
Креветки, кукуруза и медузы в воде - как украинцы отдыхают на Азовском море
Просмотров: 9585
Муждабаєв розповів, як розпізнати проросійського кандидата в президенти
Муждабаєв розповів, як розпізнати проросійського кандидата в президенти
3 Просмотров: 4248
"Если в мире есть правда, то она - здесь" - Айдер Муждабаев об Украине
"Если в мире есть правда, то она - здесь" - Айдер Муждабаев об Украине
2 Просмотров: 1647
Плакали ваши доллары: нужно ли отменять гарантии по валютным депозитам
Плакали ваши доллары: нужно ли отменять гарантии по валютным депозитам
Просмотров: 3123
Европейцам не нужны грязные деньги Януковича
Европейцам не нужны грязные деньги Януковича
Просмотров: 594
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
27 Просмотров: 6984
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
Просмотров: 729
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Просмотров: 1035
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Просмотров: 3204
Фото
Все фото
23
5
6
4
7
Мегаполис глазами бездомных - продадут уникальные фото
Мегаполис глазами бездомных - продадут уникальные фото
Мужчина нашел золотой самородок стоимостью $ 65,8 тыс.
Мужчина нашел золотой самородок стоимостью $ 65,8 тыс.
Пилотировала тысячу самолетов - умерла 101-летняя участница Второй мировой
Пилотировала тысячу самолетов - умерла 101-летняя участница Второй мировой
Мужчина с овцой напал на охранника супермаркета
Мужчина с овцой напал на охранника супермаркета
Сиеста на деревьях - царь зверей не выдерживает жары
Сиеста на деревьях - царь зверей не выдерживает жары
Видео
Все видео
Королевский гвардеец толкнул туристку, которая стояла у него на пути
Королевский гвардеец толкнул туристку, которая стояла у него на пути
Только поцелуи, без рук - показали курьезные моменты встречи глав США и ЕС
Только поцелуи, без рук - показали курьезные моменты встречи глав США и ЕС
Мальчик с инвалидностью написал книгу глазами
Мальчик с инвалидностью написал книгу глазами
Собирал дождевую воду в протез - мужчина без ноги и руки провел 43 часа с акулами
Собирал дождевую воду в протез - мужчина без ноги и руки провел 43 часа с акулами
У посольства США прогремел взрыв
У посольства США прогремел взрыв
Интервью
1/5
"Заповит" Шевченко исказили
"Заповит" Шевченко исказили
Просмотров: 1251
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
1 Просмотров: 4716
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 1008
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 4797
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3744
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
26 июля 2018
1 Просмотров: 756
Дівчина на полустанку
Недавно їхав яготинською електричкою на Київ. Стояв пізній вечір, хоч іще не темно. На початку шляху, десь під Березанню, була зупинка, про яку не ...
пятница, 27 июля 2018 09:20

"Постоянно сталкиваемся с банкротством" - в ООН рассказали о состоянии дел

  Комментировать
&quot;Постоянно сталкиваемся с банкротством&quot; - в ООН рассказали о состоянии дел
Страны-члены ООН не платят вовремя взносы на деятельность организации. Фото: Фокус.ua

Бюджет Организации Объединенных Наций испытывает существенный дефицит. На сегодня сумма недостачи составляет $139 млн.

Подобные трудности в начале второго полугодия - впервые в мировой организации, пишет "Радио Свобода".

Письма с призывом заплатить членские взносы разослали странам-членам ООН.

"Такая организация, как наша, не должна страдать из-за того, что постоянно сталкивается с банкротством. Однако, несомненно, еще больших страданий испытывают те, кому мы служим, если из-за нехватки средств мы не можем ответить на их просьбы о помощи", - сказал Антонио Гутерриш, генеральный секретарь ООН.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Распорядитель траншей: 74 года назад основали Международный валютный фонд

На 2018-19 года запланированный бюджет ООН должен был составить $5,4 млрд. Это на $285 млн меньше, чем в 2016-17 годах.

В марте США заявили, что сократят взносы в бюджет организации ООН. В 2018 году Соединенные Штаты внесли в ООН 28,5% всего бюджета.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Постоянно сталкиваемся с банкротством" - в ООН рассказали о состоянии дел». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
июля

"Самое страшное - увидеть своими глазами, как самолет падает на людей" - очевидцы о Скниловской трагедии

В судах разрешили говорить по-русски

Родственникам погибших на авиашоу дали по 10 тыс. грн

"Украина - Вперед": как начался и закончился политический путь Андрея Шевченко

Министр проехался в плацкарте: что изменилось на Укрзализныце за год

Самое читаемое
Звезда на грани банкротства обнажила для папарацци прелести
Звезда на грани банкротства обнажила для папарацци прелести
18
 3 Просмотров: 211033
Депутат Залищук вышла замуж: появились первые подробности
Депутат Залищук вышла замуж: появились первые подробности
6
 Просмотров: 51476
Дженнифер Лопес отметила 49-й день рождения в бикини
Дженнифер Лопес отметила 49-й день рождения в бикини
20
 Просмотров: 48149
Экс-супруга самого сексуального мужчины потрясла телом в бикини
Экс-супруга самого сексуального мужчины потрясла телом в бикини
16
 Просмотров: 42147
Мокрые и счастливые: фотограф передал эмоции украинцев, которые радуются дождю
Мокрые и счастливые: фотограф передал эмоции украинцев, которые радуются дождю
15
 Просмотров: 35141
Мир
Назвали вероятные причины лесных пожаров в Греции
Назвали вероятные причины лесных пожаров в Греции Просмотров: 279
Мегаполис глазами бездомных - продадут уникальные фото
Мегаполис глазами бездомных - продадут уникальные фото
23
 Просмотров: 3600
ООН заявила об очень плохом финансовом состоянии
ООН заявила об очень плохом финансовом состоянии Просмотров: 270
США выделили $250 млн на украинскую оборону
США выделили $250 млн на украинскую оборону Просмотров: 90
Археологи нашли гробницу древнего правителя
Археологи нашли гробницу древнего правителя Просмотров: 747
Больше всего комментируют
70
"Империя распадется. Отделятся татары, башкиры, Сибирь. Кубань - мы заберем": журнал "Країна"
17
Германия начала строительство "Северного потока-2"
7
Будущее связывает не с Украиной: дочь Гройсмана обустраивается за рубежом
4
Единая поместная церковь: бывший "регионал" пугает гражданской войной
3
Звезда на грани банкротства обнажила для папарацци прелести
Голосов: 1823
Голосование Какой из этих боёв с участием украинских боксёров вам запомнился больше всего?
  • 1) Александр Усик - Мурат Гассиев
  • 2) Виталий Кличко - Леннокс Льюис
  • 3) Владимир Кличко - Александр Поветкин
  • 4) Владимир Кличко - Энтони Джошуа
  • 5) Василий Ломаченко - Хорхе Линарес
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua