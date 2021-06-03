Последствия химкатастрофы на Шри-Ланке: нельзя купаться и ловить рыбу

На Шри-Ланке заговорили об экологической катастрофе. Фото: @premjourn

На Шри-Ланке заговорили о самом большом загрязнении пляжей в истории. Рыбный промысел от Панадура до Негомбо прекращен.

Такие последствия пожара на контейнеровозе "MV X-Press Pearl", где две недели горели химикаты, сообщает ВВС.

Судно пытаются отбуксировать в глубокое море, прежде чем оно утонет, чтобы минимизировать загрязнения морской среды, "но задняя часть корабля дрейфует".

Однако экологи считают, что затопление судна является "худшим экологическим сценарием". "Со всеми опасными грузами, азотной кислотой и всем другим, а также нефтью на корабле, если оно затонет, это в основном уничтожит все морское дно", - говорят специалисты.

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На борту судна везли 1486 контейнеров, в том числе 25 тонн азотной кислоты и других химикатов. В момент возгорания там находились 25 человек, в том числе граждане Филиппин, Китая, Индии и России. Весь экипаж эвакуировали. В результате пожара на побережье острова вымыло тонны пластика с судна. Власти называют ситуацию крупнейшим загрязнением пляжей страны в истории. Только 26-27 мая представители береговой охраны собрали более 5000 кг мусора из прибрежных районов. Считают, что пожар был вызван утечкой азотной кислоты, о которой экипаж знал с 11 мая.