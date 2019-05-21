Последняя серия "Игры престолов" побила рекорд

Предыдущий рекорд по просмотрам в рамках "Игры престолов" принадлежал пятой серии восьмого сезона. Фото: i.uaportal.com

Финальная серия последнего сезона "Игры престолов" установила рекорд по просмотрам за всю историю шоу и телеканала HBO.

В прямом эфире серию посмотрели около 13,6 млн человек - сообщает телеканал.

Если учитывать повторные просмотры, то - около 19,3 млн.

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Предыдущий рекорд по просмотрам в рамках "Игры престолов" принадлежал пятой серии восьмого сезона, которую на платформах ресурса посмотрели 18,4 млн человек.

В среднем каждую серию восьмого сезона смотрели по 44,2 млн зрителей, что на 10 млн больше по сравнению с седьмым сезоном. Пять из шести эпизодов финала также оказались самыми популярными за всю историю сериала.

В ночь на понедельник, 20 мая, в четыре утра по Украине, состоялась премьера последней серии 8 сезона сериала "Игра престолов".