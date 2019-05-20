Вышла заключительная серия "Игры престолов"

Игра престолов. Последняя серия. Фото: UAportal

В ночь на понедельник, 20 мая, в четыре утра по Украине, состоялась премьера последней серии 8 сезона сериала "Игра престолов".

6 серия длится 1 ч. 20 мин.

В Украине 6 серию 8 сезона смогут увидеть все, у кого есть доступ к видеосервисам OLL.TV или MEGOGO.

Сериал шел с 2011-го. 5 серия 8 сезона побила рекорд: ее посмотрели 18,5 млн людей.

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"Игра престолов" не закончится 6 серией. Телеканал HBO покажет еще один фильм через неделю после выхода последнего эпизода популярной саги. Документалка посвящена работе создателей знаменитой саги. В ленте будет показано, как рождались самые эпические сцены финального 8 сезона. Также зритель сможет посмотреть интервью с режиссерами, актерами и другими участниками творческой команды.