Польша выслала из страны белорусского дипломата

Варшава выслала дипломата в ответ на выдворение своего. Фото: Reuters

Польша объявила персоной нон грата и высылает из страны дипломата посольства Беларуси в Варшаве.

Сделала это в ответ на выдворение своего консула накануне написал заместитель министра иностранных дел Польши Мартин Пшидач в Twitter.

"В ответ на враждебные и неоправданные действия белорусских властей в отношении польского консула в Бресте Польша сегодня признала дипломата посольства Республики Беларусь в Варшаве персоной нон грата", - говорится в сообщении.

Эту информацию предоставили послу в дипломатической ноте во время встречи в МИД Польши.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Беларусь и Россия проведут военные учения

Послом Республики Беларусь в Республике Польша сейчас является Владимир Чушев.

В Беларуси глава КГБ Иван Тертель заявил о намерении властей принять жесткие меры для якобы недопущения дестабилизации ситуации в стране в ответ на акции протеста. "Мы будем действовать жестко, в соответствии с законодательством", - отметил Тертель, информирует телеканал "Беларусь 1".