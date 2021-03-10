Польша выслала из страны белорусского дипломата

Польша объявила персоной нон грата и высылает из страны дипломата посольства Беларуси в Варшаве.
Сделала это в ответ на выдворение своего консула накануне написал заместитель министра иностранных дел Польши Мартин Пшидач в Twitter.
"В ответ на враждебные и неоправданные действия белорусских властей в отношении польского консула в Бресте Польша сегодня признала дипломата посольства Республики Беларусь в Варшаве персоной нон грата", - говорится в сообщении.
Эту информацию предоставили послу в дипломатической ноте во время встречи в МИД Польши.
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Послом Республики Беларусь в Республике Польша сейчас является Владимир Чушев.
В Беларуси глава КГБ Иван Тертель заявил о намерении властей принять жесткие меры для якобы недопущения дестабилизации ситуации в стране в ответ на акции протеста. "Мы будем действовать жестко, в соответствии с законодательством", - отметил Тертель, информирует телеканал "Беларусь 1".
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