Польша расследует пытки своих граждан белорусскими ОМОНовцами

Польша будет расследование пыток белорусскими Следственного своих граждан. Фото: RMF FM

Польша расследования пыток в Беларуси своих граждан. Прокуратура польского Кракова начала расследование арестов, побоев и пыток трех граждан Республики Польша в Беларуси. Имена двух из них - Витольд Добровольский и Каспер Сеницкий. Фамилию третьего не указывают. Их задержали 9 августа 2020 в Минске.

"Следствие касается, среди прочего, незаконного задержания, избиения и пыток, которые применяли ОМОН и другие белорусские правоохранительные органы", - говорится в сообщении сообщил порталу RMF24

13 августа мужчин освободили и они вернулись в Польшу, где сразу прошли подробный обзор, судебно-медицинскую экспертизу, а их травмы были подтверждены заключением эксперта.

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По словам Добровольского, их задержали 9 августа вскоре после выхода из ресторана. Вернувшись домой, ребята рассказали, как их били при задержании. Первые 15 часов их удерживали в помещении, похожем на зал вместе с тремя другими задержанными, где их также били и угрожали насилием. Затем их доставили в Жодинського СИЗО.

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