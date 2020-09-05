Польша расследует пытки своих граждан белорусскими ОМОНовцами

 
Ексклюзивы
1/5
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Просмотров: 423
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Просмотров: 225
Запустили IT-проект, который поможет создавать грамотные тексты на украинском языке
Запустили IT-проект, который поможет создавать грамотные тексты на украинском языке
Просмотров: 126
Кулеба объяснил, почему не разорваны дипотношения с Россией
Кулеба объяснил, почему не разорваны дипотношения с Россией
Просмотров: 405
В чем разница между революциями в Украине и протестами в Беларуси
В чем разница между революциями в Украине и протестами в Беларуси
1 Просмотров: 810
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Просмотров: 693
"Золотые" яблоки и дешевая картошка: сколько стоят основные продукты в сентябре
"Золотые" яблоки и дешевая картошка: сколько стоят основные продукты в сентябре
Просмотров: 2790
Украина может стать членом НАТО в условиях российской агрессии - Кулеба
Украина может стать членом НАТО в условиях российской агрессии - Кулеба
2 Просмотров: 657
Кулеба рассказал о "Крымском формате"
Кулеба рассказал о "Крымском формате"
1 Просмотров: 270
Ни одна внешняя сила не заставит президента сделать то, что будет вредить интересам Украины - Кулеба
Ни одна внешняя сила не заставит президента сделать то, что будет вредить интересам Украины - Кулеба
6 Просмотров: 648
Фото
Все фото
4
5
9
5
10
Из реки достали уникальный древнерусский шлем
Из реки достали уникальный древнерусский шлем
Поймали гигантских черепах, которых считали исчезнувшими
Поймали гигантских черепах, которых считали исчезнувшими
334 человека погибли в школе в Беслане
334 человека погибли в школе в Беслане
Школьники на каникулах нашли клад старинных золотых монет
Школьники на каникулах нашли клад старинных золотых монет
Разбитый Ленин и свастика над правительством - каким был Минск в 1941 году
Разбитый Ленин и свастика над правительством - каким был Минск в 1941 году
Видео
Все видео
Отравление Навального: в Беларуси опубликовали запись "разговора Берлина и Варшавы"
Отравление Навального: в Беларуси опубликовали запись "разговора Берлина и Варшавы"
В центре Тбилиси прогремел взрыв - есть пострадавшие
В центре Тбилиси прогремел взрыв - есть пострадавшие
Вышел фильм-расследование, записанный Навальным до отравления
Вышел фильм-расследование, записанный Навальным до отравления
В США полиция задушила голого афроамериканца
В США полиция задушила голого афроамериканца
Нашли мертвым автора легендарного хита I Like To Move It
Нашли мертвым автора легендарного хита I Like To Move It
Интервью
1/5
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
Просмотров: 297
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
Просмотров: 5805
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Просмотров: 2502
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 648
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 972
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
04 сентября 2020
Просмотров: 297
Кагебешник XVII століття
У класичній повісті "Маруся" Марії Маркович, відомої під псевдо Марко Вовчок, є важливий епізод. Українська дівчина Маруся допомагає запорозькому ...
суббота, 05 сентября 2020 13:54

Польша расследует пытки своих граждан белорусскими ОМОНовцами

  Комментировать
Польша расследует пытки своих граждан белорусскими ОМОНовцами
Польша будет расследование пыток белорусскими Следственного своих граждан. Фото: RMF FM

Польша расследования пыток в Беларуси своих граждан. Прокуратура польского Кракова начала расследование арестов, побоев и пыток трех граждан Республики Польша в Беларуси. Имена двух из них - Витольд Добровольский и Каспер Сеницкий. Фамилию третьего не указывают. Их задержали 9 августа 2020 в Минске.

"Следствие касается, среди прочего, незаконного задержания, избиения и пыток, которые применяли ОМОН и другие белорусские правоохранительные органы", - говорится в сообщении сообщил порталу RMF24

13 августа мужчин освободили и они вернулись в Польшу, где сразу прошли подробный обзор, судебно-медицинскую экспертизу, а их травмы были подтверждены заключением эксперта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Притеснения и жестокое обращение с гражданами: в ООН обсудят Беларусь

По словам Добровольского, их задержали 9 августа вскоре после выхода из ресторана. Вернувшись домой, ребята рассказали, как их били при задержании. Первые 15 часов их удерживали в помещении, похожем на зал вместе с тремя другими задержанными, где их также били и угрожали насилием. Затем их доставили в Жодинського СИЗО.

В белорусском Молодечно попрощались с повешенным после акций протеста футбольным фанатом Никитой Кривцовым.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Польша расследует пытки своих граждан белорусскими ОМОНовцами». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
сентября

Украина одолела злейшего футбольного врага

Состоялся первый саммит Украина-ЕС

Началась формальная амнистия крымских татар

Сгорел красный корпус Киевского университета

Яд в крови Ющенко превышал норму в тысячи раз

Киевский князь убил братьев и занял престол

Самое читаемое
Королева мини-бикини не стесняется соблазнительных поз и захватывает откровенными снимками
Королева мини-бикини не стесняется соблазнительных поз и захватывает откровенными снимками
5
 Просмотров: 57828
Сенсационная инженер выложила в интернет фото, на котором позирует топлес
Сенсационная инженер выложила в интернет фото, на котором позирует топлес
7
 Просмотров: 46892
Хотела быть похожей на Барби: медсестра изменилась до неузнаваемости и не может остановиться
Хотела быть похожей на Барби: медсестра изменилась до неузнаваемости и не может остановиться
8
 Просмотров: 15228
Лукашенко объявили в розыск
Лукашенко объявили в розыск Просмотров: 14328
&quot;Начал с бабки с дедом, еще 7&quot;: 15-летний подросток расправился с родственниками и отчитался в Telegram
"Начал с бабки с дедом, еще 7": 15-летний подросток расправился с родственниками и отчитался в Telegram
6
 3 Просмотров: 12303
Мир
Американский адвокат объяснил, для чего Россия умышленно сбила МН17
Американский адвокат объяснил, для чего Россия умышленно сбила МН17 1 Просмотров: 459
Депутаты Европарламента требуют у руководства ЕС санкций для Лукашенко
Депутаты Европарламента требуют у руководства ЕС санкций для Лукашенко Просмотров: 63
Трамп намекнул на причастность Китая к отравлению Навального
Трамп намекнул на причастность Китая к отравлению Навального 1 Просмотров: 522
Террористы расстреляли заложников на Олимпиаде
Террористы расстреляли заложников на Олимпиаде Просмотров: 315
Трамп похвастался достижением, с которым будет побеждать на выборах
Трамп похвастался достижением, с которым будет побеждать на выборах Просмотров: 144
Больше всего комментируют
4
Люди меньше доверяют Зеленскому - опрос
3
"Начал с бабки с дедом, еще 7": 15-летний подросток расправился с родственниками и отчитался в Telegram
3
Дело вагнеровцев: журналиста Бутусова зовут в прокуратуру
3
Киевляне должны решить, нужны ли им еще 5 лет невыполненных обещаний - Верещук
3
Тернополь протестовать в суде против "сталинской политики" и карантина
Голосов: 4592
Голосование Чем закончатся выборы в Беларуси?
  • Лукашенко удержит власть, подавит протесты
  • В Беларуси будет революция, "майдан" и новый президент
  • "Бацька" склонят к компромиссу. Будут повторные выборы
  • Мне безразлично
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua