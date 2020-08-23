В Беларуси простились с повешенным протестующих

С Кривцовым попрощались на стадионе. Фото: Nexta

В белорусском Молодечно попрощались с повешенным после акций протеста футбольным фанатом Никитой Кривцовым.

Прощание с фанатом прошло на городском стадионе, передает Nexta Live.

Тело 28-летнего Кривцова нашли повешенным в лесопарке в Минске. Он отправился на работу из Минска в Королев Стан.

На теле Кривцова нашли следы избиения. Официально эта информация не подтвердилась.

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Родные искали Кривцова в тюрьмах и больницах в течение 10 дней. Полиция объявляла его пропавшим без вести.

В Минске нашли повешенным в лесу участника акций протеста против Александра Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси. 28-летний Никита Кривцов пропал без вести 12 августа.