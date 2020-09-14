Польша предупредила о наибольшей опасности завершения "Северного потока-2"

Премьер Польши считает, что Германия должна остановить газовый проект "Северный поток - 2". Фото: Belsat

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Германия должна остановить газовый проект "Северный поток-2", поскольку он подрывает энергетическую политику ЕС изнутри и является особо опасным из-за своего влияния на страну.

Об этом он сообщил в статье, опубликованной в воскресенье, 13 сентября, в немецкой ежедневной газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По словам Моравецкого, невозможно вести конструктивный диалог с государством, которое нарушает международные стандарты и нормы международного права не только у себя дома, но и на территории государств-членов ЕС и НАТО.

"Попытка отравить главного активиста оппозиции Алексея Навального запрещенным химическим веществом за 2 дня до запланированных дебатов об отношениях между ЕС и Россией, которые должны были состояться в Берлине, является вызовом для всего демократического сообщества. Нельзя издалека угрожать России указательным пальцем, а затем вступить в проект "Северный поток-2" с группой "Газпром", - заявил Моравецкий.

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Он считает, что трубопровод "Северного потока-2" превратит Европу в зависимую от поставок российского газа и предоставит олигархам значительное финансовое влияние.

"Самое опасное в этом то, что Россия под прикрытием экономического сотрудничества приобретает влияние на поведение одного из наиболее важных в экономическом и политическом отношении партнеров в ЕС и НАТО - Германию. Европа должна оценить ситуацию в Беларуси и нападение Навального как, возможно, последний памятный знак. Единственный рациональный выход - отказаться от проекта "Северный поток-2", - сообщил Моравецкий.

"Северный поток-2" - российский газопровод, который строит компания Nord Stream 2 AG. Единственным акционером последней является Газпром. Общая мощность газопровода с уже существующим "Северным потоком" составляет 55 млрд куб. м газа. "Северный поток-2" пройдет вдоль газопровода "Северный поток" по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсвальд, чтобы минимизировать прокачку газа через Украину. Его введут в работу не позднее первого квартала 2021 года, заявил посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр.