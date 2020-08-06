Немецкие экологи требуют остановить строительство "Северного потока-2"

Немецкие экологи требуют обратить внимание на новые научные данные о неконтролируемых выбросах метана. Фото: gazprom.ru

Немецкая экологическая организация Deutsche Umwelthilfe требует остановить строительство российского газопровода "Северный поток-2".

С просьбой пересмотреть разрешение на эксплуатацию газопровода немецкие экологи обратились в Высший административный суд в Грайфсвальде, пишет dw.com.

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В частности, требуют обратить внимание на новые научные данные о неконтролируемых выбросах метана и проверить его утечку при добыче, транспортировке и переработке природного газа. Ведь выбросы метана оказались большими, чем ожидали.

В украинском Нафтогазе решение немецких экологов и их принципиальную позицию поддерживают.

"Северный поток-2" - российский газопровод, который строит компания Nord Stream 2 AG. Единственным акционером последней является Газпром. Общая мощность газопровода с уже существующим "Северным потоком" составляет 55 млрд куб. м газа. "Северный поток-2" пройдет вдоль газопровода "Северный поток" по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсвальд, чтобы минимизировать прокачку газа через Украину. Его введут в работу не позднее первого квартала 2021 года, заявил посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр.