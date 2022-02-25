Польша и Чехия закрывает небо для российских авиакомпаний

Украина и Польша – стратегические партнеры. Фото: president.gov.ua

Польша закроет воздушное пространство для российских авиакомпаний.

Об этом сообщил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

"Я распорядился подготовить постановление Совета министров, которое приведет к закрытию воздушного пространства для российских авиакомпаний",- заявил Моравецкий.

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О том, что Чехия намерена закрыть воздушное пространство для российских авиакомпаний, сообщил премьер Петр Фиала.

"Министр транспорта находится в контакте с министром транспорта Польши. У нас одинаковые намерения, хотим точно согласовать способ, темпы. Потому что тогда это будет действительно эффективно", - заявил.

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