Польша и Чехия закрывает небо для российских авиакомпаний

Польша закроет воздушное пространство для российских авиакомпаний.
Об этом сообщил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.
"Я распорядился подготовить постановление Совета министров, которое приведет к закрытию воздушного пространства для российских авиакомпаний",- заявил Моравецкий.
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О том, что Чехия намерена закрыть воздушное пространство для российских авиакомпаний, сообщил премьер Петр Фиала.
"Министр транспорта находится в контакте с министром транспорта Польши. У нас одинаковые намерения, хотим точно согласовать способ, темпы. Потому что тогда это будет действительно эффективно", - заявил.
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