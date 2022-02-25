Зеленский опять предложил Путину переговоры

Партнерам Украины нужно действовать без промедлений, заявил Зеленский. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту страны-агрессора РФ Владимиру Путину сесть за стол переговоров.

Об этом сказал в видеобращении.

"Хочу еще раз обратиться к президенту Российской Федерации. По всей территории Украины идут бои. Давайте садиться за стол переговоров. Чтобы остановить гибель людей", - заявил Зеленський.

Это не просто вторжение России в Украину, это начало войны против Европы, сказал президент.

"Против элементарных прав человека в Европе. Против всех правил сосуществования на континенте. Против того, что европейские государства отказываются делить, делить границы силой.

Уже второй день города Украины испытывают ракетно-бомбовые удары. Танковые колонны и авианалеты максимально похожи на то, что Европа уже давно видела – во время Второй мировой войны и о чем говорила "никогда снова". Но вот это. Снова есть. Теперь. В 2022 году. Спустя 75 лет после завершения Второй мировой войны", - заявил глава государства.

Несмотря на санкции, российские танки все еще стреляют по жилым домам, сказал Зеленский.

"Бронетехника все еще атакует, в том числе гражданских людей. Обычных граждан Украины.

Европа обладает достаточной силой, чтобы остановить эту агрессию. Чего дальше ждать от европейских стран?" - отметил президент.

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Зеленский сказал об аннулировании виз для россиян, отключения от SWIFT, полной изоляции России, отзыве послов, нефтяном эмбарго, закрытии неба.

"Сегодня все это должно быть на столе, потому что речь идет об угрозе нам, всем нам, всей Европе. Еще можно остановить агрессию. Надо действовать без промедлений", - заявил Зеленский.

24 февраля Путин объявил о начале "военной операции" в Украине. Кремль назвал военные преступления РФ против Украины "освобождением от гнета".