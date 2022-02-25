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Спецтема: Напад Росії на Україну

Лавров назвал военные преступления России против Украины "освобождением от гнета"

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Лавров назвал военные преступления России против Украины &quot;освобождением от гнета&quot;
Лавров назвал военную агрессию России "денацификацией". Фото: Reuters

Министр иностранных дел страны-агрессора Российской Федерации Сергей Лавров назвал вражеское вторжение, чтобы украинцы "могли определить свое будущее".

Об этом заявил на встрече с так называемыми "главой МИД ЛНР" Владиславом Дейнего и "первым заместителем главы МИД ДНР" Сергеем Пересадой.

"В соответствии с нашими союзническими обязательствами президент Путин принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, с тем чтобы, освободившись от этого гнета, украинцы свободно могли бы определить свое будущее", - сказал Лавров.

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Также заявил, что Украина хотела "силовым путем захватить" ОРДЛО, "объявила о безальтернативности вступления в НАТО и стала грозить обретением ядерного оружия".

Министр страны-агрессора заявил, что власть Украины "применяет методы геноцида к своему собственному народу".

Президент РФ Владимир Путин в 4:00 24 февраля объявил о начале "военной операции" в Украине.

Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.

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