Польша хочет больше украинцев на работу: меняют миграционную политику

Польша хочет привлечь больше мигрантов. Фото: DW

Польше в будущем может понадобиться рабочая сила.

Об этом говорится в документе "Миграционная политика Польши", обработанном Министерством внутренних дел и администрации, сообщает "Польское радио".

Иммиграционная политика Польши должна сосредоточиться на циклической и кратковременной иммиграции. Нужно создать системы интеграции и ассимиляции иностранцев, которые планируют остаться в Польше.

"Вместе миграционная политика должна быть подчинена принципам безопасности государства и эффективно предотвращать злоупотребления и нарушения, сопровождающие миграционные процессы и бороться с ними", - говорится в документе.

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Если в будущем демографическая ситуация Польши не улучшится и поляки не будут возвращаться из эмиграции, то нужно будет привлекать мигрантов.

"Механизмы отбора должны принимать во внимание как квалификацию иностранцев, так и факторы, помогающие в их интеграции, а затем ассимиляции, они также должны разрешить временное приостановление или ограничение потока иностранцев в пределах отдельных миграционных каналов", - говорится в документе.

Институт национальной памяти Польши предложил изменения в закон, касающийся упоминаний о "украинских националистов" и термина "Восточная Малопольша".