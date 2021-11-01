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понедельник, 01 ноября 2021 15:24

Половина россиян не хочет вакцинироваться и считает коронавирус биологическим оружием

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Половина россиян не хочет вакцинироваться и считает коронавирус биологическим оружием
В России люди отказываются вакцинироваться из-за недоверия властям. Фото: Reuters

45% россиян не желают вакцинироваться от коронавируса.

Причинами этого называют недостаточную проверенность вакцин и недоверие к власти, говорится в статье руководителя отдела социокультурных исследований "Левада-центра" Алексея Левинсона на основе опроса.

"На конец октября треть россиян заявили, что уже привились. Пятая часть - что готовы это сделать. А основной ответ - нет, я не готов вакцинироваться. Исследования в форме массовых опросов показывали, что большинство этого большинства выдвигают аргументы, мол, недостаточно проверена ваша вакцина. Глубокие зондажи указывали, что в основе - недоверие не к вакцине, а к власти", - написал он.

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Россиянам задали вопрос: "Согласны ли вы с тем, что коронавирус - это не природное заболевание, а новая форма биологического оружия?". 61% ответили, что согласны. Среди людей с высшим образованием согласны 59%. Половина учащихся и студентов не согласились.

62% россиян не доверяет российской вакцине "Спутник V" и против того, чтобы сделать ею прививку. Вакцинироваться российским препаратом готовы только 26% опрошенных, 10% уже привились "Спутник V", а еще около 2% против любых вакцин в принципе.

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