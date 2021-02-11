Полиция предотвратила убийство президента

 
Ексклюзивы
1/5
Посылал с миской взять в магазине вареников. Продавщицы спрашивали: "Когда же Параджанов заплатит?" - Роман Балаян
Посылал с миской взять в магазине вареников. Продавщицы спрашивали: "Когда же Параджанов заплатит?" - Роман Балаян
Просмотров: 90
Инициатива по вмешательству в языковой закон идет от президента
Инициатива по вмешательству в языковой закон идет от президента
Просмотров: 216
Степанов и Минздрав виновны в смерти тысяч украинцев - Дмитрий Шерембей
Степанов и Минздрав виновны в смерти тысяч украинцев - Дмитрий Шерембей
Просмотров: 378
Зеленский не выполнил обещание - почему ЕС может снять санкции из сына Януковича
Зеленский не выполнил обещание - почему ЕС может снять санкции из сына Януковича
Просмотров: 432
Дистанционную и надомную работу узаконили: что это значит для работников и работодателей
Дистанционную и надомную работу узаконили: что это значит для работников и работодателей
Просмотров: 288
Президентский расклад: Разумков еще не показал, на что способен. А Кличко играет не на своем поле
Президентский расклад: Разумков еще не показал, на что способен. А Кличко играет не на своем поле
Просмотров: 414
Высмеиваю символы романтической любви - художник
Высмеиваю символы романтической любви - художник
1 Просмотров: 576
"Волк убивает, чтобы выжить. Кремль - ради забавы ": РФ будет усиливать давление
"Волк убивает, чтобы выжить. Кремль - ради забавы ": РФ будет усиливать давление
Просмотров: 765
Бляха, буряты, кобеняк - создали игру, которая поможет понимать диалекты
Бляха, буряты, кобеняк - создали игру, которая поможет понимать диалекты
Просмотров: 405
Черные археологи в Украине: все, что нужно знать каждому
Черные археологи в Украине: все, что нужно знать каждому
Просмотров: 567
Фото
Все фото
10
5
5
3
3
Влюбилась в мужчину, который старше нее на 51 год
Влюбилась в мужчину, который старше нее на 51 год
18-летняя звезда TikTok покончила с собой
18-летняя звезда TikTok покончила с собой
Коала за рулем: животное спровоцировало ДТП с участием 5 автомобилей
Коала за рулем: животное спровоцировало ДТП с участием 5 автомобилей
Металлист сделал гитару со скелета умершего дяди ради &quot;почтения памяти&quot;
Металлист сделал гитару со скелета умершего дяди ради "почтения памяти"
Facebook заблокировал аккаунт фотографа из-за &quot;сексуально откровенных&quot; снимков коров
Facebook заблокировал аккаунт фотографа из-за "сексуально откровенных" снимков коров
Видео
Все видео
Коварный фильтр: прокурор вел заседание суда в образе котенка
Коварный фильтр: прокурор вел заседание суда в образе котенка
Вертолетные площадки и ледовый дворец: в Крыму нашли еще одну дачу Путина
Вертолетные площадки и ледовый дворец: в Крыму нашли еще одну дачу Путина
Засняли оленя с оторванной головой на рогах
Засняли оленя с оторванной головой на рогах
Внебрачная дочь Путина дружит с племянником российского мафиози
Внебрачная дочь Путина дружит с племянником российского мафиози
Загорелась многоэтажка: кадры смертельной трагедии
Загорелась многоэтажка: кадры смертельной трагедии
Интервью
1/5
11 тысяч стипендии и комната с кондиционером - украинка рассказала об обучении в Китае
11 тысяч стипендии и комната с кондиционером - украинка рассказала об обучении в Китае
Просмотров: 135
Степанов и Минздрав виновны в смерти тысяч украинцев - Дмитрий Шерембей
Степанов и Минздрав виновны в смерти тысяч украинцев - Дмитрий Шерембей
Просмотров: 378
Президентский расклад: Разумков еще не показал, на что способен. А Кличко играет не на своем поле
Президентский расклад: Разумков еще не показал, на что способен. А Кличко играет не на своем поле
Просмотров: 414
"Волк убивает, чтобы выжить. Кремль - ради забавы ": РФ будет усиливать давление
"Волк убивает, чтобы выжить. Кремль - ради забавы ": РФ будет усиливать давление
Просмотров: 765
Когда детям нужно начинать учить иностранный язык - советы специалиста
Когда детям нужно начинать учить иностранный язык - советы специалиста
Просмотров: 990
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
11 февраля 2021
Просмотров: 72
Мій Тікич
У січні хворів два тижні. Взяв перечитати "Оповідання про тварин" Сетона-Томпсона. Дійшов до місця, де чорно-бурий лис Доміно рятується від погоні ...
четверг, 11 февраля 2021 18:34

Полиция предотвратила убийство президента

  Комментировать
Полиция предотвратила убийство президента
Президент Сербии Александр Вучич / Wikipedia

Полиция в Белграде заявляет, что успешно предотвратила попытку местной мафии убить президента Сербии Александра Вучич.

В заявлении глава полиции Сербии заявил, что они предотвратили попытку убийства Вучич во время мероприятия в конце января. Об этом пишет Euro Weekly News.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Патриарх умер от коронавируса

Политик был на церемонии открытия памятника основателю Сербии Стефану І Неманьи в столице Белграде. Получив сведения о готовящемся покушении, президента сопровождали 850 работников службы безопасности, которые, по словам полиции, предотвратили покушение.

Сговор с целью покушения, пожалуй, организовал заключенный лидер мафии Велко Беливук, группировка которого в сербской столице в начале месяца претерпела серьезные нападения правоохранителей во время масштабной операции по искоренению организованной преступности.

Вучич был избран президентом в 2017-м. Он обещал жестко бороться с преступностью. Заявлял, что Сербия "не может стать владением преступников, и не может управляться уголовными сетями".

Сербская мафия печально известная на Балканах и в остальной Европе важной ролью в незаконном обороте наркотиков, насильственных грабежах, похищениях людей и вымогательстве. В 2003-м тогдашний премьер страны Зоран Диндич погиб от пули убийцы после попытки подавить мощные преступные группировки.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Полиция предотвратила убийство президента». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
февраля

Пасечники, магнаты и агрономы - кто развивал известную украинскую организацию

Уитни Хьюстон нашли мертвой в ванне

Год на посту: что говорил Ермак из кресла председателя ОП

Родился основатель электрической лампочки и телефона

Кремль начал поставлять ресурсы стране-агрессору

Ведущую партию возглавила новая лидерка

Грабитель убил сестру писателя

Самое читаемое
&quot;Мисс идеальная грудь&quot; сняли обнаженной в бассейне
"Мисс идеальная грудь" сняли обнаженной в бассейне
5
 Просмотров: 82219
Даша Астафьева показала свою грудь с разных сторон
Даша Астафьева показала свою грудь с разных сторон
6
 Просмотров: 38917
Польская фитнес-модель засветила аппетитные формы в крошечном бикини
Польская фитнес-модель засветила аппетитные формы в крошечном бикини
6
 Просмотров: 34074
Белла Хадид показала загар в бикини
Белла Хадид показала загар в бикини
6
 Просмотров: 16471
Музыкант с семьей разбился на трассе
Музыкант с семьей разбился на трассе
6
 Просмотров: 7137
Мир
Полиция в России использует Face-ID в метро для задержаний на протестах
Полиция в России использует Face-ID в метро для задержаний на протестах
Женщине ампутировали пальцы - тяжелый случай коронавируса
Женщине ампутировали пальцы - тяжелый случай коронавируса Просмотров: 126
Компания предлагает работу - пить дома вино
Компания предлагает работу - пить дома вино Просмотров: 198
Российские СМИ запугивают людей терактами на акциях протеста в поддержку Навального
Российские СМИ запугивают людей терактами на акциях протеста в поддержку Навального Просмотров: 81
Путин сказал, сделает прививки российской вакциной
Путин сказал, сделает прививки российской вакциной Просмотров: 216
Больше всего комментируют
5
Перемирия на Донбассе больше нет - Кравчук
3
Налог на Google. За что Украине будут платить Facebook и Netflix
3
Зеленскому доверяют все меньше украинцев - рейтинг
2
Суд Киева сделал просп. Бандеры снова Московским
1
Украина готова к резкому увеличению больных коронавирусом
Голосов: 4
Голосование Кто выиграет чемпионат Украины по футболу 2020/21?
  • 1) "Динамо"
  • 2) "Шахтар"
Просмотреть