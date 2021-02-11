Полиция предотвратила убийство президента

Президент Сербии Александр Вучич / Wikipedia

Полиция в Белграде заявляет, что успешно предотвратила попытку местной мафии убить президента Сербии Александра Вучич.

В заявлении глава полиции Сербии заявил, что они предотвратили попытку убийства Вучич во время мероприятия в конце января. Об этом пишет Euro Weekly News.

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Политик был на церемонии открытия памятника основателю Сербии Стефану І Неманьи в столице Белграде. Получив сведения о готовящемся покушении, президента сопровождали 850 работников службы безопасности, которые, по словам полиции, предотвратили покушение.

Сговор с целью покушения, пожалуй, организовал заключенный лидер мафии Велко Беливук, группировка которого в сербской столице в начале месяца претерпела серьезные нападения правоохранителей во время масштабной операции по искоренению организованной преступности.

Вучич был избран президентом в 2017-м. Он обещал жестко бороться с преступностью. Заявлял, что Сербия "не может стать владением преступников, и не может управляться уголовными сетями".

Сербская мафия печально известная на Балканах и в остальной Европе важной ролью в незаконном обороте наркотиков, насильственных грабежах, похищениях людей и вымогательстве. В 2003-м тогдашний премьер страны Зоран Диндич погиб от пули убийцы после попытки подавить мощные преступные группировки.