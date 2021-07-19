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понедельник, 19 июля 2021 14:35

Полицейский пачкой чипсов спас жизнь мужчине, который истекал кровью

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Полицейский пачкой чипсов спас жизнь мужчине, который истекал кровью
Полицейский использовал чипсы для спасения жизни. Фото: bonfit

В Нью-Йорке, США, полицейский спас жизнь раненому мужчине пачкой чипсов и клейкой лентой.

Об этом рассказали в сюжете ТСН.

Мужчину пырнули ножом. На место вызвали копов. Полисмен увидел, что пострадавший истекает кровью.

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Он попросил свидетелей принести пачку чипсов. Полицейский высыпал содержимое упаковки и использовал ее и клейкую ленту, чтобы закрыть рану.

Очевидцы сняли процесс на видео и опубликовали в сети. Через некоторое время на место происшествия прибыли медики.

Они отметили, что действия полицейского спасли жизнь мужчине. Пострадавший мог бы умереть от кровотечения до приезда "скорой". Мужчина в больнице, его состояние стабильное.

Женщину спасли после того, как она оставила несколько записок в общественных туалетах. Там утверждала, что находилась в плену в течение нескольких месяцев.

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