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вторник, 23 марта 2021 18:19

Показали зрелищное видео извержения вулкана

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Показали зрелищное видео извержения вулкана
Видео сняли с помощью беспилотников. Фото: Скриншот

В Исландии с помощью беспилотника сняли на видео извержение вулкана Фаградалсфьялл.

На кадрах, опубликованных в YouTube, видно жерло вулкана и потоки раскаленной лавы.

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Один из авторов видео отметил, что боялся больше не увидеть дрона. Однако, беспилотники смогли не только снять извержение, но и вернуться.

На юго-западе Исландии проснулся вулкан Фаградалсфьялл, который не проявлял активность почти тысячу лет. Он находится в 40 км от Рейкьявика.

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Дата
23
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