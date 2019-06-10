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понедельник, 10 июня 2019 12:52

Показали видео с слоновьих "похорон"

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Показали видео с слоновьих &quot;похорон&quot;
Слоны хоронили своего детеныша. Фото: www.poznavayka.org

Стадо слонов, которое устроило "похороны" мертвому детенышу сняли на видео в Индии.

Кадры слона, который с грустью в глазах несет мертвого слоненка в лес изложил пользователь Парвин Касван в Twitter.

Он переходит дорогу, держа его своим хоботом. За ним через дорогу переходит другая часть стада. Они окружают мертвую особь. Тогда один из слонов снова берет слоненка хоботом и влечет чаще. За ним следуют все другие животные.

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"Похоронная церемония, на которой слоны в скорби несут мертвое тело детеныша. Семья не может смириться с потерей", - подписал Парвин Касван.

В Национальном парке Крюгер (ЮАР) слон растоптал браконьера. Тело съели львы.О смерти мужчины рассказали его сообщники-браконьеры. Родственники сообщили смотрителям парка.

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