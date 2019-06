Показали видео с слоновьих "похорон"

Стадо слонов, которое устроило "похороны" мертвому детенышу сняли на видео в Индии.

Кадры слона, который с грустью в глазах несет мертвого слоненка в лес изложил пользователь Парвин Касван в Twitter.

Он переходит дорогу, держа его своим хоботом. За ним через дорогу переходит другая часть стада. Они окружают мертвую особь. Тогда один из слонов снова берет слоненка хоботом и влечет чаще. За ним следуют все другие животные.

"Похоронная церемония, на которой слоны в скорби несут мертвое тело детеныша. Семья не может смириться с потерей", - подписал Парвин Касван.

This will move you !! Funeral procession of the weeping elephants carrying dead body of the child elephant. The family just don't want to leave the baby. pic.twitter.com/KO4s4wCpl0