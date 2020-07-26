Поймали 68 беглецов из тюрьмы

Камера, в которой держали Нельсона Манделу ФОТО: Getty Images

В Южно-Африканской республике поймали всех 68 заключенных, сбежавших в пятницу.

Массовый побег произошел в тюрьме Малмесбери во время занятий спортом на улице. Заключенные заперли в камере трех офицеров. Тогда освободили остальных осужденных и убежали через крышу. Об этом сообщает BBC.

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В правительстве объяснили, что массовое бегство произошло из-за нехватки персонала. На дежурстве были 20 офицеров. В тюрьме содержат 451 осужденного. Во время прогулки заключенным удалось отобрать ключи у офицеров.

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