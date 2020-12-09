Саманта Роули / Instagram

Американка Саманта Роули из Калифорнии, 30 лет, похудела на 90 кг, чтобы отомстить бывшему парню и стала звездой Instagram.

Роули с детства страдала ожирением. После последнего расставания девушка решила кардинально изменить жизнь и похудеть. Об этом пишет польское издание Wprost.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ВОЗ предупредила об опасности нехватки физической активности

"Мое детство было кошмаром. Все смеялись надо мной. Я хотела исчезнуть. Последние полтора года находилась в странных отношениях. Мой парень заверил, что любит меня. В то же время ему было стыдно за меня перед семьей и друзьями. Не хотел нас знакомить. Прямо говорил, что мой вес - помеха. Затем выяснила, что он мне изменяет", - рассказала Саматов.

После того, как пара разошлась, Роули решила изменить жизнь, чтобы отомстить парню, и показать, сколько потерял. После консультации с врачом, девушке сделали операцию по уменьшению желудка. Она также сосредоточилась на регулярных физических упражнениях и здоровом питании, отказалась от фаст-фуда, газированных напитков и сладостей.

Кроме того, прошла несколько косметических процедур. В частности, по укреплению кожи рук и живота. 30-летней Саманте удалось похудеть на 90 кг - с 165 до 72 кг.

Саманта любит хвастаться удивительными изменениями в Instagram, где стала звездой. Ее профиль отслеживают более 281 тыс. пользователей соцсети.