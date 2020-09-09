Похищенную оппозиционерку Колесникову нашли в СИЗО

Член координационного совета оппозиции Беларуси Мария Колесникова арестована и находится в СИЗО №1 на Володарского.

Об этом сообщил отец Марии Александр Колесников, передает TUT.BY.

"Руководитель следственной группы Главного следственного управления СК Василюк позвонил мне и сообщил, что она арестована. Предложил привезти передачу", - сказал Колесников.

Из 7 членов президиума координационного совета 6 либо задержаны, либо насильно вывезены за границу. На свободе только нобелевский лауреат Светлана Алексиевич.

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Утром 8 сентября представитель Государственного пограничного комитета Беларуси сообщил, что Колесникова и 2 члена координационного совета Иван Кравцов и Антон Родненков пытались выехать в сторону Украины и прибыли на границу в 5:00 в одной машине.

Сначала заявляли, что границу на выезд пересекли все трое. После 9:00 представитель Государственного пограничного комитета подтвердил, что Родненков и Кравцов покинули территорию Беларуси, а Колесникову задержали.

7 сентября утром белорусские СМИ сообщили, что Марию Колесникову похитили в центре Минска, посадив в микроавтобус с надписью "Связь", который уехал в неизвестном направлении. Также перестали выходить на связь Антон Родненков и Иван Кравцов.

ЕС призвал власти Беларуси немедленно освободить Колесникову и назвал похищение позором.