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понедельник, 07 сентября 2020 14:57

Похищение Колесниковой: Беларуси поступил первый сигнал из Европы

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Похищение Колесниковой: Беларуси поступил первый сигнал из Европы
Из Европы поступили требования о немедленном освобождении Колесниковой. Фото: lrt.lt

ЕС призвал власти Беларуси немедленно освободить члена Координационного совета Беларуси Марию Колесникову.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус, опубликовав сообщение на своей странице в Twitter.

"Похищение Марии Колесниковой в центре Минска - позор. Сталинские методы НКВД применяются в Европе 21 века. Она должна быть немедленно освобождена", - говорится в сообщении.

По словам Линкявичуса, власть вместо диалога с протестующими пытается уничтожить одного за другим.

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Сразу после президентских выборов в Беларуси 9 августа начались протесты граждан, не согласных с официальными их результатами. Силовики жестко разгоняли протестующих, применяя резиновые пули, светошумовые гранаты и водометы.


С начала протестов были задержаны более 6,7 тысячи человек. В больницу попали по меньшей мере 250 человек, сообщалось о нескольких погибших.

Евросоюз не признал результаты президентских выборов в Беларуси и решил ввести персональные целевые санкции против белорусских чиновников, причастных к насилию и фальсификации.

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