ЕС введет санкции против 31 белорусского чиновника - СМИ

Ожидается, что в список ЕС войдут министр внутренних дел Юрий Караев и его заместитель, должностные лица избирательной комиссии, Службы безопасности и юстиции, а также ряд министров. Фото: pixabay.com

21 сентября Евросоюз планирует ввести санкции против 31 чиновника Беларуси, в том числе против главы МВД.

Через месяц после начала массовых демонстраций против итогов президентских выборов в Беларуси, ЕС намерен наказать белорусскую власть и поддержать призывы к новым выборам, сообщает Reuters.

"Сначала мы согласовали 14 имен, но многие государства признали, что этого недостаточно. Сейчас мы достигли консенсуса еще в отношении 17 человек. Это высокопоставленные чиновники, ответственные за выборы, за насилие и за репрессии", - говорит один из дипломатов ЕС.

В конце прошлого месяца министры иностранных дел ЕС дали политическое одобрение санкциям во время встречи в Берлине, но не решили, на кого те будут направлены.

Лукашенко, исполняющий обязанности президента Беларуси, под санкции не попал. Германия хочет оставить открытой возможность добавления имени президента на более позднем этапе.

Ожидается, что в список ЕС войдут министр внутренних дел Юрий Караев и его заместитель, высокопоставленные чиновники избирательной комиссии, Службы безопасности и юстиции, а также ряд министров.

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19 августа на внеочередном саммите лидеры ЕС договорились о санкциях против Беларуси, которые применят в отношении отдельных должностных лиц режима Лукашенко, причастных к репрессиям и фальсификациям выборов. 31 августа, по согласованию с министерствами иностранных дел Эстонии и Литвы, министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич принял решение о наложении бессрочного запрета на въезд 30 белорусским чиновникам, включая Александра Лукашенко.