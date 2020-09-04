Во Львове Лукашенко изобразили в виде таракана

В Львова появилось граффити в поддержку протестов против режима Александра Лукашенко в Беларуси.

Фото опубликовали в Instagram Unknown street artist.

На красочном граффити Александр Лукашенко изображен в образе таракана, который поднял руки перед девушкой на коне.

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Граффити расположено возле парка Высокий замок.

Почти месяц в Беларуси продолжаются протесты. Поводом для акций стали официальные результаты президентских выборов, согласно которым Александр Лукашенко набрал 80% голосов.

Чтобы разгонять митинги ОМОН применил силу, сообщалось также о жестоких избиениях и пропавших без вести людях. Милиция использовала резиновые пули, водометы и слезоточивый газ.

Европейский Союз и другие государства уже объявили, что не признают результаты выборов президента.