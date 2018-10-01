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понедельник, 01 октября 2018 19:00

Погибло около тысячи человек: показали жуткие кадры землетрясения в Индонезии

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Погибло около тысячи человек: показали жуткие кадры землетрясения в Индонезии
На острове в Индонезии произошло мощное землетрясение и цунами. Фото: EPA

В индонезийской провинции Западное Палу на острове Сулавеси произошло мощное цунами и землетрясение магнитудой 7,5 баллов.

Высота волн достигала 1,5 м, в это время на побережье сотни людей готовились к пляжному фестиваля, передает BBC News.

По информации разных источников количество жертв достигает от 844 до 1200 человек. Кроме того, больницы переполнены ранеными.

Также около 1200 осужденных сбежали из местных тюрем. Часть из них - это коррупционеры и наркоторговцы.

"Они боятся за членов своих семей и попытаются выйти с ними на связь. Власть позволит им встретиться. Но другие совершают поджоги и занимаются мародерством", - отметили правоохранители.

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Также за день до катастрофы удалось убежать пяти террористам. Заключенным, которые остались в местах лишения свободы, не хватает еды. В регионе, где произошла катастрофа, проживает около 300 тыс. человек. В селах вокруг Палу живет 2 тыс. человек, их могло засыпать оползнями почвы.

Трагедия в Палу произошла в ночь с 28 на 29 сентября. Представитель агентства Сутопо Пурва Нугрохо отметил, что территория, пострадавшей от стихии, оказалась больше, чем предполагалось вначале. Многие люди оказались под обломками зданий.

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