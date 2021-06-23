Подержанные авто популярных моделей стали стоить дороже новых

В течение года цены на транспортные средства выросли более чем на 30%. Фото: pixabay.com

В США из-за пандемии значительно подорожали подержанные авто популярных моделей.

В прошлом году автопроизводители вынуждены были закрыть заводы на карантин, что сократило производство, пишет AP. Отсутствие новых транспортных средств и повышение цен привело к увеличению спроса на рынке подержанных машин.

Например, за авто Toyota Tacoma SR 2019 года, заводская цена которой составляла около $29 тыс., дилеры сейчас переплачивают почти $1 тыс. чтобы перепродать ее конечному потребителю за $33 тыс.

В течение года цены на транспортные средства выросли более чем на 30%, вследствие чего и возникает повещенная цена за подержанные авто. Такое повышение цен составляло треть уровня инфляции в США за прошлый месяц. Средняя цена авто в июне равняется $26,5 тыс.

При этом аналитики утверждают, что уже появились признаки замедления роста цен на автомобили. Сейчас недельный прирост является самым низким за 17 недель.

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В апреле 2021 года украинцы зарегистрировали 38,8 тыс. подержанных легковых автомобилей, которые ввезли из-за границы. Этот показатель на 11% выше марта 2021 года. Самой популярной маркой стала Renault Megane. Всего с начала года украинские номера получили почти 126,5 тыс. подержанных машин, завезенных из других стран. Это в четыре раза больше, чем новых легковых авто за тот же период.