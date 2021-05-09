В Украине вырос спрос на подержанные легковые авто

Вырос спрос на подержанные легковые авто фото: mashyna.com.ua

В апреле 2021 года украинцы зарегистрировали 38,8 тыс. подержанных легковых автомобилей, которые ввезли из-за рубежа. Этот показатель на 11% выше, чем в марте 2021 года.

В апреле доля подержанных иномарок достигла 79,5% от всех легковых автомобилей. Самой популярной маркой стала Renault Megane - 2370 регистраций, сообщает Ассоциация автопроизводителей Украины.

На втором месте по популярности оказалась Volkswagen Golf (2015 регистраций), на третьем - Volkswagen Passat (1986 регистраций), на четвертом - Skoda Octavia (1845 регистраций). Пятое место заняла Ford Focus с 1508 зарегистрированными авто в апреле 2021 года.

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Всего с начала года украинские номера получили почти 126,5 тыс. подержанных машин, завезенных из других стран. Это в четыре раза больше, чем новых легковых авто за тот же период.

В Италии представили электрический спидстер Suzuki Misano. Его создали студенты Европейского института дизайна из Турина и японский производитель автомобилей и мотоциклов Suzuki.