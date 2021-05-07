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пятница, 07 мая 2021 16:20

Построили спорткар Suzuki Misano без двигателя

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В Италии представили электрический спидстер Suzuki Misano. Его создали студенты Европейского института дизайна из Турина и японский производитель автомобилей и мотоциклов Suzuki.

Шоу-кар – это дипломный проект 24 студентов магистратуры транспортного дизайна. Его создали под руководством автодизайнера Джеймса Хоупа, который работал в Ford, Chery Automobile, General Motors и Daimler, сообщает Autogeek.

Автор: Autogeek
  Представили электрический спидстер Suzuki Misano
Представили электрический спидстер Suzuki Misano

Непосредственно строительством автомобиля занимались немецкая компания EDAG и итальянское конструкторское бюро Torino Crea Engineering.

Габаритная длина электромобиля составляет 4 м, ширина –1750 мм, высота – 1000 мм. Особенностью шоу-кара являются два сиденья, которые установили друг за другом по левому борту автомобиля.

Автор: Autogeek
  Представили электрический спидстер Suzuki Misano
Представили электрический спидстер Suzuki Misano

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Спидстер получил Т-образное рулевое колесо и крошечное лобовое стекло. Функции панели приборов выполняет прозрачный щиток для проекционного дисплея.

Автор: Autogeek
  Представили электрический спидстер Suzuki Misano
Представили электрический спидстер Suzuki Misano

Шоу-кар оснастили 20-дюймовыми колесными дисками и S-образной передней оптикой, форма которой указывает на участие в проектах специалистов технического центра Suzuki Italia.

Единственный построенный экземпляр с 15 мая по 6 июня выставят в Национальном автомобильном музее Турина.

Комиссия по ценным бумагам США начала расследование первоапрельской шутки компании Volkswagen. Это может привести к штрафам для американского подразделения концерна. Volkswagen в шутку переименовал себя как Voltswagen в честь изобретателя Алессандро Вольта и единицы измерения напряжения электрического тока.

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