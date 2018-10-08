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понедельник, 08 октября 2018 12:15

Под санкции попал очередной любимец Путина

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Под санкции попал очередной любимец Путина
Дерипаска близок к "лидеров русской мафии" и президента РФ Владимира Путина

В санкционный список правительства США попали активы российского олигарха Олега Дерипаски. По словам чиновников США, Дерипаска близок к "лидерам русской мафии" и президенту РФ Владимира Путина. Он попал под санкции, потому что причастен к убийству, отмывание средств, взяточничеству и рэкету.

Об этом сообщает The New York Post со ссылкой на представителей Министерства финансов Штатов.

В Америке заморозили роскошные особняки россиянина в Манхэттене и Вашингтоне.

По информации издания, один из домов в Нью-Йорке Дерипаска купил 2008-го за $ 42,5 млн.

Сейчас американское правительство ведет с миллионером переговоры о сотрудничестве. Дерипаске предлагают отказаться от некоторых операций в Европе, чтобы они не попали под санкции.

"Когда правительство замораживает активы, это означает, что каждый, кто ведет бизнес с лицом и компаниями под санкциями, может подвергаться санкциям", - объяснили журналисты.

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Санкции в отношении лиц из ближайшего окружения Владимира Путина могут ввести США. Такое решение будет принято, если Россия не прекратит свое "враждебное поведение" на мировой арене. Об этом заявил помощник министра финансов США Маршалл Биллингсли на слушаниях в Палате представителей Конгресса США.

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