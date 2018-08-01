Почему Мадонна сбежала от Трампа в Европу

К своего дню рождения, 16 августа, певица Мадонна снялась в фотосессии для итальянского журнала Vogue и рассказала в интервью о причинах переезда в Лиссабон, Португалия.

"Мой сын Дэвид, которому в сентябре исполнится 13, хотел профессионально играть в футбол. Я стремилась, чтобы он работал с лучшими тренерами. Но уровень футбола в Америке намного ниже, чем в остальном мире", - пишет The Sun.

Фото: The Sun

"Я видела разочарование сына. Решила - нам нужны перемены. Хотела выбраться из Америки хоть не на долго - вы же знаете, президентство Трампа - не лучшее время для Америки", - говорит женщина.

"Я хочу, чтобы мои дети были добрыми, милосердными, ответственными людьми. Это все, что мне нужно. Я просто хочу, чтобы они были хорошими людьми, которые относятся к другим с достоинством и уважением, независимо от цвета кожи, религии, пола", - рассказала певица.

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Звезда со своими четырьмя младшими детьми переехала в столицу Португалии в прошлом году. Сказала, что на переезд ее вдохновило положение дел в США. За время своей музыкальной карьеры Мадонна продала более 300 млн своих записей.

Все шестеро детей Мадонны, 21-летняя Лурдес, Рокко, 17 лет, 12-летние Дэвид Банда и Мерси Джеймс, а также близнецы Стелла и Эстер, 5 лет, съездили с мамой в Малави. На странице поп-звезды в Instagram появился редкий снимок, показывающий семью знаменитости в сборе. Фото сделано в детской больнице, открывшейся год назад в африканской стране при финансовой поддержке Мадонны.